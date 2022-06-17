Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.

Хомут-стяжка нейлоновый Вихрь 73/9/1/11 - являются одними из самых быстрых способов маркирования и скрепления кабелей и проводов, а также некоторых других элементов в спектре электромонтажных и электротехнических работ. Хомуты позволяют осуществить надежную связку на долгое время. Значительно упрощают рабочий процесс, тем самым уменьшая время работы. Нейлон, из которого изготовлены хомуты, выдерживает температурный диапазон от -20 до +50 градусов. Можно работать как в помещении, так и на улице. В упаковке 100 штук.