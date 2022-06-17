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Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
5.0
2
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
    Арт. О00000012923
    5.0
    2
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.
      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.

      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/11, 2.5x150 Б, 100 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012923
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут-стяжка нейлоновый Вихрь 73/9/1/11 - являются одними из самых быстрых способов маркирования и скрепления кабелей и проводов, а также некоторых других элементов в спектре электромонтажных и электротехнических работ. Хомуты позволяют осуществить надежную связку на долгое время. Значительно упрощают рабочий процесс, тем самым уменьшая время работы. Нейлон, из которого изготовлены хомуты, выдерживает температурный диапазон от -20 до +50 градусов. Можно работать как в помещении, так и на улице. В упаковке 100 штук.