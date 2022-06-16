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Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б, 100 шт.
5.0
2
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б, 100 шт.
    Арт. О00000013160
    5.0
    2
    Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б, 100 шт.

      Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б, 100 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013160
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б - применяются в электромонтажных работах для связки и стягивания проводов, резиновых автомобильных патрубков среднего диаметра и кабелей разной толщины. Отлично подходят для обвязки группы проводов в кабель-каналы, в трубы гофрированного и гладкого типа. Хомуты как нельзя хорошо применяются для стяжки нескольких проводов в пучок для дальнейшего проведения их в узкие проёмы. Благодаря простоте конструкции и высокой надежности данные элементы крепления используются в разных сферах деятельности, от практики в быту до строительных мероприятий. Хомуты изготовлены из прочного нейлонового волокна. В упаковке содержится 100 штук.