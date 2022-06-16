Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б, 100 шт.

Хомут нейлоновый Вихрь 73/9/1/17, 3.6x250 Б - применяются в электромонтажных работах для связки и стягивания проводов, резиновых автомобильных патрубков среднего диаметра и кабелей разной толщины. Отлично подходят для обвязки группы проводов в кабель-каналы, в трубы гофрированного и гладкого типа. Хомуты как нельзя хорошо применяются для стяжки нескольких проводов в пучок для дальнейшего проведения их в узкие проёмы. Благодаря простоте конструкции и высокой надежности данные элементы крепления используются в разных сферах деятельности, от практики в быту до строительных мероприятий. Хомуты изготовлены из прочного нейлонового волокна. В упаковке содержится 100 штук.