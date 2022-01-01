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Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
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Фонари и фонарики
    Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
    Арт. О00000010441
    Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
    Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
    Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
      Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
      Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
      Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A

      Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010441

      Характеристики

      Производитель
      		King Tony
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.542
      Габариты, мм
      		384x60x44.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Светодиодный шарнирный фонарь KING TONY 9TA261A служит для освещения труднодоступных мест при обслуживании деталей механизмов, узлов агрегатов и при проведении прочих диагностических или ремонтно-сборочных работ в центрах технического обслуживания автомобилей, автосервисах, автомастерских и т. д. 

        Преимущества

        • Новый тип конструкции: 5 фиксированных положений наклона световой секции фонаря в диапазоне 120 градусов
        • Магнитное основание: фонарь можно установить на любую металлическую поверхность под любым углом
        • Устойчивая платформа: фонарь можно использовать как настольную лампу, наклонив световой элемент
        • Три типа подсветки: точечный, основной и основной с максимальной степенью освещенности
        • Управление одной кнопкой: три режима подсветки управляются последовательностью нажатия кнопки
        • Кнопка защищена от попадания воды и грязи