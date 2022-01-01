Светодиодный шарнирный фонарь King Tony 9TA261A
Арт. О00000010441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.542
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Габариты, мм
|384x60x44.5
- Светодиодный шарнирный фонарь KING TONY 9TA261A служит для освещения труднодоступных мест при обслуживании деталей механизмов, узлов агрегатов и при проведении прочих диагностических или ремонтно-сборочных работ в центрах технического обслуживания автомобилей, автосервисах, автомастерских и т. д.
Преимущества
- Новый тип конструкции: 5 фиксированных положений наклона световой секции фонаря в диапазоне 120 градусов
- Магнитное основание: фонарь можно установить на любую металлическую поверхность под любым углом
- Устойчивая платформа: фонарь можно использовать как настольную лампу, наклонив световой элемент
- Три типа подсветки: точечный, основной и основной с максимальной степенью освещенности
- Управление одной кнопкой: три режима подсветки управляются последовательностью нажатия кнопки
- Кнопка защищена от попадания воды и грязи