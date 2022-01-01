Преимущества

Новый тип конструкции: 5 фиксированных положений наклона световой секции фонаря в диапазоне 120 градусов

Магнитное основание: фонарь можно установить на любую металлическую поверхность под любым углом

Устойчивая платформа: фонарь можно использовать как настольную лампу, наклонив световой элемент

Три типа подсветки: точечный, основной и основной с максимальной степенью освещенности

Управление одной кнопкой: три режима подсветки управляются последовательностью нажатия кнопки

Кнопка защищена от попадания воды и грязи

Светодиодный шарнирный фонарь KING TONY 9TA261A служит для освещения труднодоступных мест при обслуживании деталей механизмов, узлов агрегатов и при проведении прочих диагностических или ремонтно-сборочных работ в центрах технического обслуживания автомобилей, автосервисах, автомастерских и т. д.