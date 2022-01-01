Угловой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01510440
Арт. X1691225491
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|клапан
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Материал
|металл
- Ручной угловой радиаторный кран VARMEGA 01510440 применяется для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы в системах отопления, также могут использоваться в трубопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения. Ручка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки.