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Угловой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01510440
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Фитинги для радиаторов отопления
    Угловой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01510440
    Арт. X1691225491
    Угловой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01510440

      Угловой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01510440

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691225491

      Характеристики

      Производитель
      		Varmega
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		клапан
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной угловой радиаторный кран VARMEGA 01510440 применяется для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы в системах отопления, также могут использоваться в трубопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения. Ручка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки.