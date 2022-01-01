Угловой радиаторный клапан ручной регулировки VARMEGA 1/2" 01510440

Ручной угловой радиаторный кран VARMEGA 01510440 применяется для ручного регулирования расхода теплоносителя через отопительные приборы в системах отопления, также могут использоваться в трубопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения. Ручка из ударопрочного ABS с возможностью ручной регулировки.