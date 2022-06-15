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Комплект коаксиального дымохода Termica KIT02A, 60/100 мм
4.5
2
Найти аналог
Комплекты коаксиального дымохода
    Комплект коаксиального дымохода Termica KIT02A, 60/100 мм
    Арт. О00000005994
    4.5
    2
    Комплект коаксиального дымохода Termica KIT02A, 60/100 мм

      Комплект коаксиального дымохода Termica KIT02A, 60/100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005994
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Termica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект коаксиального дымохода TERMICA KIT02A, 60/100 мм предназначен для подключения к газовым котлам с закрытой камерой сгорания.

        Преимущества

        • Специальное, антиобледенительное исполнение позволяет эксплуатировать дымоход даже при экстремально низких температурах до - 50С и ниже
        • В отличие от аналогов не содержит в себе пластиковых элементов, разрушающихся при морозах
        • Алюминиевый сплав, использующийся при производстве как внутренних элементов, так и наружной трубы для забора воздуха, гарантирует защиту от сквозной коррозии в условиях агрессивной среды, при постоянном воздействии дымовых газов и внешних осадков
        • Может применяться для котлов следующих производителей: BAXI, Viesmann, Kiturami