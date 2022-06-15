Преимущества

Специальное, антиобледенительное исполнение позволяет эксплуатировать дымоход даже при экстремально низких температурах до - 50С и ниже

В отличие от аналогов не содержит в себе пластиковых элементов, разрушающихся при морозах

Алюминиевый сплав, использующийся при производстве как внутренних элементов, так и наружной трубы для забора воздуха, гарантирует защиту от сквозной коррозии в условиях агрессивной среды, при постоянном воздействии дымовых газов и внешних осадков

Может применяться для котлов следующих производителей: BAXI, Viesmann, Kiturami



Комплект коаксиального дымохода TERMICA KIT02A, 60/100 мм предназначен для подключения к газовым котлам с закрытой камерой сгорания.