Комплект коаксиального дымохода Termica KIT02A, 60/100 мм
Арт. О00000005994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внешний диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Комплект коаксиального дымохода TERMICA KIT02A, 60/100 мм предназначен для подключения к газовым котлам с закрытой камерой сгорания.
Преимущества
- Специальное, антиобледенительное исполнение позволяет эксплуатировать дымоход даже при экстремально низких температурах до - 50С и ниже
- В отличие от аналогов не содержит в себе пластиковых элементов, разрушающихся при морозах
- Алюминиевый сплав, использующийся при производстве как внутренних элементов, так и наружной трубы для забора воздуха, гарантирует защиту от сквозной коррозии в условиях агрессивной среды, при постоянном воздействии дымовых газов и внешних осадков
- Может применяться для котлов следующих производителей: BAXI, Viesmann, Kiturami