Преимущества

Экономия в расходах на топливо составляет 40%

При работе на газе, моторесурс на 25 % больше, чем у бензиновых и дизельных аналогов

Бездымный, чистый выхлоп

Комплект для работы на газу Huter 64.1.8 устанавливается на бензогенераторы HUTER DY5000L / LX, DY6500L / LX, что позволяет использовать в качестве топлива газ пропан или пропан-бутан, при этом подача газа идет через редуктор. Генератор оснащен клапаном, перекрывающим путь в карбюратор, это обеспечивает надежную защиту от протечки газа.