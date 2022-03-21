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Комплект для работы на газу Huter
5.0
3
Найти аналог
Для прочей техники
    Комплект для работы на газу Huter
    Арт. Х2121253
    5.0
    3
    Комплект для работы на газу Huter

      Комплект для работы на газу Huter

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х2121253
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество, шт
      		4
      Топливо
      		сжиженный газ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект для работы на газу Huter 64.1.8 устанавливается на бензогенераторы HUTER DY5000L / LX, DY6500L / LX, что позволяет использовать в качестве топлива газ пропан или пропан-бутан, при этом подача газа идет через редуктор. Генератор оснащен клапаном, перекрывающим путь в карбюратор, это обеспечивает надежную защиту от протечки газа.

        Преимущества

        • Экономия в расходах на топливо составляет 40%
        • При работе на газе, моторесурс на 25 % больше, чем у бензиновых и дизельных аналогов
        • Бездымный, чистый выхлоп