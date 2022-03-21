Комплект для работы на газу Huter
Арт. Х2121253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество, шт
|4
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Топливо
|сжиженный газ
- Комплект для работы на газу Huter 64.1.8 устанавливается на бензогенераторы HUTER DY5000L / LX, DY6500L / LX, что позволяет использовать в качестве топлива газ пропан или пропан-бутан, при этом подача газа идет через редуктор. Генератор оснащен клапаном, перекрывающим путь в карбюратор, это обеспечивает надежную защиту от протечки газа.
Преимущества
- Экономия в расходах на топливо составляет 40%
- При работе на газе, моторесурс на 25 % больше, чем у бензиновых и дизельных аналогов
- Бездымный, чистый выхлоп