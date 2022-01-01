Сплит-система Samsung AQ09TSBXSER/TSBNSER

Особенности и Преимущества:

Фильтр высокой плотности очищает воздух от мелких частиц пыли и аллергенов.

Защитное покрытие теплообменника настенной сплит-системы Samsung AQ09TSBN/XSER обеспечивает долгий срок ее службы.

Таймер включения/выключения на 24 часа;

Режим Smart Saver (кондиционер переключается на минимальное время, необходимое для охлаждения комнаты - для экономии электроэнергии);

Режим Good’sleep;

Режим Turbo;

Автоочистка;

Одиночная жалюзи;

Бесшумный режим работы;

Режим воздушного потока Бриз;

Четыре скорости вентилятора;

Направление воздушного потока вверх/вниз регулируется автоматически, а влево/вправо - вручную;

Система защиты от перепадов напряжения - для долгого срока службы системы;

Автоматический перезапуск;

Возможен автоматический выбор режима работы системы;

Система применяется для обогрева, охлаждения, осушение и вентиляции воздуха в помещении.

Комплектация:

Гарантийный талон;

Инструкция;

Пульт управления;

Упаковка.

Настенная сплит-система Samsung AQ09TSBN/XSER предназначена для установки в помещения площадью до 26 кв.м. В системе предусмотрено несколько режимов работы: Good’sleep, Smart Saver, Turbo, а также бесшумный режим работы. Возможен автоматический выбор режима работы. Система применяется для обогрева, охлаждения, просушивания и вентиляции воздуха в помещении. Система защиты от перепадов напряжения обеспечивает долгий срок службы сплит-системы