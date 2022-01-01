Сплит-система Samsung AQ09TSBXSER/TSBNSER
Арт. X699113263129
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|4
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Samsung AQ09TSBN/XSER предназначена для установки в помещения площадью до 26 кв.м. В системе предусмотрено несколько режимов работы: Good’sleep, Smart Saver, Turbo, а также бесшумный режим работы. Возможен автоматический выбор режима работы. Система применяется для обогрева, охлаждения, просушивания и вентиляции воздуха в помещении. Система защиты от перепадов напряжения обеспечивает долгий срок службы сплит-системы
Особенности и Преимущества:
- Фильтр высокой плотности очищает воздух от мелких частиц пыли и аллергенов.
- Защитное покрытие теплообменника настенной сплит-системы Samsung AQ09TSBN/XSER обеспечивает долгий срок ее службы.
- Таймер включения/выключения на 24 часа;
- Режим Smart Saver (кондиционер переключается на минимальное время, необходимое для охлаждения комнаты - для экономии электроэнергии);
- Режим Good’sleep;
- Режим Turbo;
- Автоочистка;
- Одиночная жалюзи;
- Бесшумный режим работы;
- Режим воздушного потока Бриз;
- Четыре скорости вентилятора;
- Направление воздушного потока вверх/вниз регулируется автоматически, а влево/вправо - вручную;
- Система защиты от перепадов напряжения - для долгого срока службы системы;
- Автоматический перезапуск;
- Возможен автоматический выбор режима работы системы;
- Система применяется для обогрева, охлаждения, осушение и вентиляции воздуха в помещении.
Комплектация:
- Гарантийный талон;
- Инструкция;
- Пульт управления;
- Упаковка.