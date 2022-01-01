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Сплит-система Samsung AQ09TSBXSER/TSBNSER
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Сплит-системы
    Сплит-система Samsung AQ09TSBXSER/TSBNSER
    Арт. X699113263129
    Сплит-система Samsung AQ09TSBXSER/TSBNSER

      Сплит-система Samsung AQ09TSBXSER/TSBNSER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263129

      Характеристики

      Производитель
      		Samsung
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Samsung AQ09TSBN/XSER предназначена для установки в помещения площадью до 26 кв.м. В системе предусмотрено несколько режимов работы: Good’sleep, Smart Saver, Turbo, а также бесшумный режим работы. Возможен автоматический выбор режима работы. Система применяется для обогрева, охлаждения, просушивания и вентиляции воздуха в помещении. Система защиты от перепадов напряжения обеспечивает долгий срок службы сплит-системы

        Особенности и Преимущества: 

        • Фильтр высокой плотности очищает воздух от мелких частиц пыли и аллергенов.
        • Защитное покрытие теплообменника настенной сплит-системы Samsung AQ09TSBN/XSER обеспечивает долгий срок ее службы.
        • Таймер включения/выключения на 24 часа;
        • Режим Smart Saver (кондиционер переключается на минимальное время, необходимое для охлаждения комнаты - для экономии электроэнергии);
        • Режим Good’sleep;
        • Режим Turbo;
        • Автоочистка;
        • Одиночная жалюзи;
        • Бесшумный режим работы;
        • Режим воздушного потока Бриз;
        • Четыре скорости вентилятора;
        • Направление воздушного потока вверх/вниз регулируется автоматически, а влево/вправо - вручную;
        • Система защиты от перепадов напряжения - для долгого срока службы системы;
        • Автоматический перезапуск;
        • Возможен автоматический выбор режима работы системы;
        • Система применяется для обогрева, охлаждения, осушение и вентиляции воздуха в помещении.

        Комплектация:

        • Гарантийный талон;
        • Инструкция;
        • Пульт управления;
        • Упаковка.