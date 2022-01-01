Спит-система Samsung AQ12TSBXSER/TSBNSER

Комплектация:

Гарантийный талон;

Инструкция;

Пульт управления;

Упаковка.

Новый кондиционер Samsung AQ12TSB быстро охлаждает помещение, даря Вам прекрасное самочувствие и комфорт. Даже в сильнейшую жару этот кондиционер обеспечит приятную прохладу на протяжении всего дня без перебоев в энергоснабжении. В режиме Turbo Cooling вентилятор компрессора вращается с максимальной частотой и быстро охлаждает помещение. В режиме Smart Saver компрессор кондиционера Samsung AQ12TSB в целях экономии электроэнергии автоматически включается на минимальное время, необходимое для охлаждения комнаты. В режиме Good’sleep температура автоматически регулируется для наиболее комфортного ночного сна. Фильтр высокой степени очистки эффективно удаляет из воздуха мелкую пыль и аллергены. Кондиционер Samsung AQ12TSB оборудован системой защиты от перепадов напряжения, обеспечивающей долгую и надежную жизнь системы управления и компрессора.