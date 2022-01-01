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Спит-система Samsung AQ12TSBXSER/TSBNSER
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Сплит-системы
    Спит-система Samsung AQ12TSBXSER/TSBNSER
    Арт. X699113263130
    Спит-система Samsung AQ12TSBXSER/TSBNSER

      Спит-система Samsung AQ12TSBXSER/TSBNSER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263130

      Характеристики

      Производитель
      		Samsung
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Новый кондиционер Samsung AQ12TSB быстро охлаждает помещение, даря Вам прекрасное самочувствие и комфорт. Даже в сильнейшую жару этот кондиционер обеспечит приятную прохладу на протяжении всего дня без перебоев в энергоснабжении. В режиме Turbo Cooling вентилятор компрессора вращается с максимальной частотой и быстро охлаждает помещение. В режиме Smart Saver компрессор кондиционера Samsung AQ12TSB в целях экономии электроэнергии автоматически включается на минимальное время, необходимое для охлаждения комнаты. В режиме Good’sleep температура автоматически регулируется для наиболее комфортного ночного сна. Фильтр высокой степени очистки эффективно удаляет из воздуха мелкую пыль и аллергены. Кондиционер Samsung AQ12TSB оборудован системой защиты от перепадов напряжения, обеспечивающей долгую и надежную жизнь системы управления и компрессора.

        Комплектация:

        • Гарантийный талон;
        • Инструкция;
        • Пульт управления;
        • Упаковка.