Сплит-система Samsung AQ12EWFXSER/EWFNSER

Кондиционер Samsung AQ12EWFNSER/AQ12EWFXSER – модель премиум-класса из серии Crystal. Данное кондиционирующее устройство снабжено усовершенствованной системой фильтрации воздуха, включающей катехиновый и угольный фильтры. Внутренний блок кондиционера оформлен глянцевой передней панелью с подсветкой, поэтому данная модель является не просто функциональным высокотехнологичным устройством, но и роскошной деталью интерьера. Что же касается системы очистки, то в сравнении со стандартными моделями, оборудованными фильтрами Full HD, сплит-система Samsung AQ12EWFNSER/AQ12EWFXSER имеет в своем распоряжении еще два дополнительных фильтра. Это угольный фильтр дезодорирующего действия и катехиновый фильтр антибактериального действия. Угольный фильтр устраняет из воздуха посторонние неприятные запахи, а катехиновый фильтр обеззараживает воздух. Многоступенчатая система фильтрации позволяет сохранять воздух чистым, свежим и приятным. Кроме того, сплит-система Samsung AQ12EWFNSER/AQ12EWFXSER сохранила и все функции, которыми обладают стандартные модели. Точно так же, как и стандартные модели серии Boracay, данная сплит-система предлагает нам несколько режимов (основных и дополнительных), функцию автоматической очистки теплообменника, функцию перезапуска, тройную систему защиты и функцию таймера.