Преимущества

Система Single User mode. Компрессор и вентилятор автоматически отключаются при достижении оптимальной температуры в комнате, что способствует энергосбережению

Режим Fast Cool. Предназначен для быстрого охлаждения всей площади помещения

На корпусе имеется жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются данные о рабочем состоянии

Управление осуществляется с помощью пульта, предусмотренного в комплекте

Режим комфортного охлаждения (Comfort Cool) - для поддержания установленной температуры

Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха

Входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха

Оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно

Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены

Сплит-система Samsung AR07HQFNAWKXER/HQFNAWKNER обеспечивает регулировку и поддержание заданных климатических условий в помещении, площадь которого составляет 20 м². Корпус устройства оснащен широким впускным отверстием и жалюзи со специальными пластинами extra v-blades, что способствует быстрому и равномерному распространению воздуха по комнате. Механический фильтр, предусмотренный на верхней панели, без труда снимается и очищается от загрязнений.