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Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
5.0
2
Найти аналог
Конвекторы
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
    Арт. 704305207
    5.0
    2
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
    Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000

      Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		460х400х78
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обогреватель Ballu BEC/EM 1000 является лидирующей моделью в линейке устройств для поддержания тепла в жилых, офисных, административных помещениях. Конвектор обладает цельным керамометаллическим элементом, посредством нагрева которого и генерируется, а затем распространяется тепло в комнате. Оснащение комплексом равномерного вентилирования нового поколения позволяет воздуху быстрее прогреться, а наличие датчика температуры помогает предохранить обогреватель от излишней нагрузки. Ballu BEC/EM 1000 купить для напольной установки в доме, квартире или на работе можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в одно движение.

        Преимущества Ballu BEC/EM-1000

        • Монолитный нагревательный элемент
        • Срок службы не менее 25 лет
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Система равномерной конвекции Homogeneous flow
        • Простое управление – регулятор температуры и кнопка запуска
        • Ножки для напольной установки в комплекте
        • Датчик защиты от перегрева

        Комплектация

        • Обогреватель
        • Комплект ножек с креплениями
        • Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
        • Упаковка