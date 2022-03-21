Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000
Арт. 704305207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|460х400х78
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Обогреватель Ballu BEC/EM 1000 является лидирующей моделью в линейке устройств для поддержания тепла в жилых, офисных, административных помещениях. Конвектор обладает цельным керамометаллическим элементом, посредством нагрева которого и генерируется, а затем распространяется тепло в комнате. Оснащение комплексом равномерного вентилирования нового поколения позволяет воздуху быстрее прогреться, а наличие датчика температуры помогает предохранить обогреватель от излишней нагрузки. Ballu BEC/EM 1000 купить для напольной установки в доме, квартире или на работе можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в одно движение.
Преимущества Ballu BEC/EM-1000
- Монолитный нагревательный элемент
- Срок службы не менее 25 лет
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Система равномерной конвекции Homogeneous flow
- Простое управление – регулятор температуры и кнопка запуска
- Ножки для напольной установки в комплекте
- Датчик защиты от перегрева
Комплектация
- Обогреватель
- Комплект ножек с креплениями
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
- Упаковка