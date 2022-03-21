Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000

Обогреватель Ballu BEC/EM 1000 является лидирующей моделью в линейке устройств для поддержания тепла в жилых, офисных, административных помещениях. Конвектор обладает цельным керамометаллическим элементом, посредством нагрева которого и генерируется, а затем распространяется тепло в комнате. Оснащение комплексом равномерного вентилирования нового поколения позволяет воздуху быстрее прогреться, а наличие датчика температуры помогает предохранить обогреватель от излишней нагрузки. Ballu BEC/EM 1000 купить для напольной установки в доме, квартире или на работе можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в одно движение.

Преимущества Ballu BEC/EM-1000

Монолитный нагревательный элемент

Срок службы не менее 25 лет

Увеличенный воздухозаборник Intake

Система равномерной конвекции Homogeneous flow

Простое управление – регулятор температуры и кнопка запуска

Ножки для напольной установки в комплекте

Датчик защиты от перегрева

Комплектация