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Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
4.5
2
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Арт. О00000013048
    4.5
    2
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
    Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН

      Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013048
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		820x120x500
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ресанта ОК-2000СН представляет собой компактное оборудование, которое предназначено для обогрева помещений различного назначения.

        Преимущества

        • Благодаря высокому КПД и скорости набора задаваемой температуры прибор выгодно выделяется среди аналогов
        • Высокоточный управляемый термостат
        • Простота установки. В комплект входят опоры и крепления, которые позволяют устанавливать прибор как на пол, так и на стену
        • Надежность в эксплуатации
        • Легкость в обслуживании
        • Предусмотрено три ступени мощности: 750, 1250 и 2000 Вт