Электрический конвектор Ресанта ОК-2000СН
Арт. О00000013048
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Габариты, мм
|820x120x500
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ресанта ОК-2000СН представляет собой компактное оборудование, которое предназначено для обогрева помещений различного назначения.
Преимущества
- Благодаря высокому КПД и скорости набора задаваемой температуры прибор выгодно выделяется среди аналогов
- Высокоточный управляемый термостат
- Простота установки. В комплект входят опоры и крепления, которые позволяют устанавливать прибор как на пол, так и на стену
- Надежность в эксплуатации
- Легкость в обслуживании
- Предусмотрено три ступени мощности: 750, 1250 и 2000 Вт