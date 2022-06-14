Защитный кожух для триммера Echo P021009531/32 (для головки SRM-22GES)

Преимущества

На кожухе имеется небольшой стальной нож, установленный для обрезки излишек размотавшейся лески

Может использоваться совместно с триммерными головками

Поставляется в комплекте с крепежными элементами

Кожух защитный в сборе SRM-22 GES для косильной головки ECHO P021009531 подходит для триммеров Echo. Предназначен для предохранения от грязи и скошенной травы. Защищает саженцы от случайного скашивания.