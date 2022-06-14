Защитный кожух для триммера Echo P021009531/32 (для головки SRM-22GES)
Арт. X1861250868
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип аксессуара
|защитный кожух
- Кожух защитный в сборе SRM-22 GES для косильной головки ECHO P021009531 подходит для триммеров Echo. Предназначен для предохранения от грязи и скошенной травы. Защищает саженцы от случайного скашивания.
Преимущества
- На кожухе имеется небольшой стальной нож, установленный для обрезки излишек размотавшейся лески
- Может использоваться совместно с триммерными головками
- Поставляется в комплекте с крепежными элементами