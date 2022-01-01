Преимущества

Два режима нагрева (400 и 800 Вт)

Два уровня защиты

Автоматическое отключение при перегреве и падении

Плавкий предохранитель

Поставляется в коробке

Защитная решетка предотвращает контакт с нагревательным элементом и его повреждение

Два нагревательных элемента

Кварцевый обогреватель Prorab QH 801 предназначено для использования в качестве дополнительного источника обогрева помещений. Для безопасности эксплуатации предусмотрено автоматическое отключение обогревателя при перегреве и падении. Данное устройство имеет два режима нагрева воздуха. Наличие специальной ручки упрощает транспортировку обогревателя.