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Кварцевый обогреватель Prorab QH 801
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Инфракрасные обогреватели
    Кварцевый обогреватель Prorab QH 801
    Арт. 70436065
    Кварцевый обогреватель Prorab QH 801

      Кварцевый обогреватель Prorab QH 801

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70436065

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.15
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кварцевый обогреватель Prorab QH 801 предназначено для использования в качестве дополнительного источника обогрева помещений. Для безопасности эксплуатации предусмотрено автоматическое отключение обогревателя при перегреве и падении. Данное устройство имеет два режима нагрева воздуха. Наличие специальной ручки упрощает транспортировку обогревателя.

        Преимущества

        • Два режима нагрева (400 и 800 Вт)
        • Два уровня защиты
        • Автоматическое отключение при перегреве и падении
        • Плавкий предохранитель
        • Поставляется в коробке
        • Защитная решетка предотвращает контакт с нагревательным элементом и его повреждение
        • Два нагревательных элемента