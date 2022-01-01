Кварцевый обогреватель Prorab QH 801
Арт. 70436065
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.15
|
Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|8
- Кварцевый обогреватель Prorab QH 801 предназначено для использования в качестве дополнительного источника обогрева помещений. Для безопасности эксплуатации предусмотрено автоматическое отключение обогревателя при перегреве и падении. Данное устройство имеет два режима нагрева воздуха. Наличие специальной ручки упрощает транспортировку обогревателя.
Преимущества
- Два режима нагрева (400 и 800 Вт)
- Два уровня защиты
- Автоматическое отключение при перегреве и падении
- Плавкий предохранитель
- Поставляется в коробке
- Защитная решетка предотвращает контакт с нагревательным элементом и его повреждение
- Два нагревательных элемента