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Леска СОЮЗ ТЛ3535-3.0-0-15 Леска 3.0мм 15м круг, оранжевый
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Леска СОЮЗ ТЛ3535-3.0-0-15 Леска 3.0мм 15м круг, оранжевый
Леска для триммеров
Леска СОЮЗ ТЛ3535-3.0-0-15 Леска 3.0мм 15м круг, оранжевый
Арт. X18612507266
Леска СОЮЗ ТЛ3535-3.0-0-15 Леска 3.0мм 15м круг, оранжевый
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Нет в наличии
Арт. X18612507266
Характеристики
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Тип аксессуара
леска для триммера
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Описание
Леска для триммера (3.0 мм; 15 м; круг) Союз ТЛ3535-3.0-0-15 применяется при работе с триммерами для кошения травы. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы