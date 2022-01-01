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Лопата для снега BRIGADIER 90092, 450х400
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата для снега BRIGADIER 90092, 450х400
    Арт. X190396142126
    Лопата для снега BRIGADIER 90092, 450х400

      Лопата для снега BRIGADIER 90092, 450х400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142126

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Габариты, мм
      		450x400
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Ширина ковша, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Лопата для уборки снега BRIGADIЕR 90092 рабочая часть лопаты для снега выполнена из морозостойкого полимера. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью. Данный материал стабилен при низких температурах. Черенок изготовлен из древесины высшего сорта, что придает ему прочность и легкость. D-образная эргономичная ручка на конце черенка придает лопате дополнительную функциональность. Рабочая часть выдерживает достаточно большие нагрузки не только благодаря прочному материалу, но и предусмотренным ребрам жёсткости. Продуманная форма и угол её крепления к черенку позволяют использовать нашу лопату для снега, как в качестве лопаты, так и в качестве скрепера. 