Лопата для снега BRIGADIER 90092, 450х400
Арт. X190396142126
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|450x400
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Материал рукоятки
|пластик
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Ручка на черенке
|Да
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Ширина ковша, мм
|450
Подробное описание товара:Лопата для уборки снега BRIGADIЕR 90092 рабочая часть лопаты для снега выполнена из морозостойкого полимера. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью. Данный материал стабилен при низких температурах. Черенок изготовлен из древесины высшего сорта, что придает ему прочность и легкость. D-образная эргономичная ручка на конце черенка придает лопате дополнительную функциональность. Рабочая часть выдерживает достаточно большие нагрузки не только благодаря прочному материалу, но и предусмотренным ребрам жёсткости. Продуманная форма и угол её крепления к черенку позволяют использовать нашу лопату для снега, как в качестве лопаты, так и в качестве скрепера.