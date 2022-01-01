Лопата для снега BRIGADIER 90092, 450х400

Подробное описание товара: Лопата для уборки снега BRIGADIЕR 90092 рабочая часть лопаты для снега выполнена из морозостойкого полимера. В отличие от традиционного полипропилена лопата из поликарбоната обладает более высокой морозостойкостью. Данный материал стабилен при низких температурах. Черенок изготовлен из древесины высшего сорта, что придает ему прочность и легкость. D-образная эргономичная ручка на конце черенка придает лопате дополнительную функциональность. Рабочая часть выдерживает достаточно большие нагрузки не только благодаря прочному материалу, но и предусмотренным ребрам жёсткости. Продуманная форма и угол её крепления к черенку позволяют использовать нашу лопату для снега, как в качестве лопаты, так и в качестве скрепера.