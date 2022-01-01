Машина газонокосильная Comodo 2WD 107D2K

Преимущества

Усиленная японская гидростатическая трансмиссия

Система оптимального кошения Pivot Control

Система быстрого разворота Easy Twist

Эргономичная панель управления

Большой травосборник 320 литров

Контроль уровня топлива

Газонокосильная машина Caiman Comodo 2WD 107D2K оснащается японским бензиновым двигателем Kawasaki, гидростатической трансмиссией с блокировкой дифференциала, большим травосборником емкостью 320 л, декой шириной 107 см. Система стрижки 3 в 1 позволяет собирать траву в бункер, оставляя чистый и аккуратный газон, осуществлять задний выброс или мульчирование.