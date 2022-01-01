Машина газонокосильная Comodo 2WD 107D2K
Арт. 1128528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Наличие фары
|Да
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Система омывания деки
|Нет
- Газонокосильная машина Caiman Comodo 2WD 107D2K оснащается японским бензиновым двигателем Kawasaki, гидростатической трансмиссией с блокировкой дифференциала, большим травосборником емкостью 320 л, декой шириной 107 см. Система стрижки 3 в 1 позволяет собирать траву в бункер, оставляя чистый и аккуратный газон, осуществлять задний выброс или мульчирование.
Преимущества
- Усиленная японская гидростатическая трансмиссия
- Система оптимального кошения Pivot Control
- Система быстрого разворота Easy Twist
- Эргономичная панель управления
- Большой травосборник 320 литров
- Контроль уровня топлива