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Машина газонокосильная Comodo 2WD 107D2K
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Райдеры
    Машина газонокосильная Comodo 2WD 107D2K
    Арт. 1128528
    Машина газонокосильная Comodo 2WD 107D2K

      Машина газонокосильная Comodo 2WD 107D2K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128528

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Наличие фары
      		Да
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонокосильная машина Caiman Comodo 2WD 107D2K оснащается японским бензиновым двигателем Kawasaki, гидростатической трансмиссией с блокировкой дифференциала, большим травосборником емкостью 320 л, декой шириной 107 см. Система стрижки 3 в 1 позволяет собирать траву в бункер, оставляя чистый и аккуратный газон, осуществлять задний выброс или мульчирование.

        Преимущества

        • Усиленная японская гидростатическая трансмиссия
        • Система оптимального кошения Pivot Control
        • Система быстрого разворота Easy Twist
        • Эргономичная панель управления
        • Большой травосборник 320 литров
        • Контроль уровня топлива