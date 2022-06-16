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Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-014
Арт. X169828752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель Megabreeze Торено для кухни КС-53-014. Монтаж на кухонную мойку или столешницу. Современный дизайн в лаконичном исполнении с удобной ручкой из металла, расположенными сбоку поворотного высокого излива с изгибом. Цвет - Хром.
Преимущества
- Материал: Латунь
- Керамический картридж 35 мм
- Элегантный дизайн
- Надежная сборка
- Удобство использования