Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-014

Преимущества

Материал: Латунь

Керамический картридж 35 мм

Элегантный дизайн

Надежная сборка

Удобство использования

Смеситель Megabreeze Торено для кухни КС-53-014. Монтаж на кухонную мойку или столешницу. Современный дизайн в лаконичном исполнении с удобной ручкой из металла, расположенными сбоку поворотного высокого излива с изгибом. Цвет - Хром.