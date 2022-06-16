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Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-014
4.5
2
4 600 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-014
Арт. X169828752
4.5
2
Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-014
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Megabreeze КС-53-014

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4 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X169828752
4.5
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель Megabreeze Торено для кухни КС-53-014. Монтаж на кухонную мойку или столешницу. Современный дизайн в лаконичном исполнении с удобной ручкой из металла, расположенными сбоку поворотного высокого излива с изгибом. Цвет - Хром. 

    Преимущества

    • Материал: Латунь
    • Керамический картридж 35 мм
    • Элегантный дизайн
    • Надежная сборка
    • Удобство использования