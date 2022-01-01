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Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
    Арт. Х103687
    Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
    Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
    Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
    Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
    Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
      Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
      Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
      Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
      Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
      Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116

      Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103687

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.8
      Габариты, мм
      		308x336x860
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116 предназначена для частого использования, например, для помывки автомобиля, чистки бассейна или садовой дорожки. Для повышения надежности и увеличения продолжительности срока службы на входе аппарата установлен фильтр тонкой очистки, который предотвращает попадание в механизм твердых включений (например, песка). Благодаря большим колесам и рукоятке мойку легко перевозить. Производительность составляет 420 л/ч.

        Преимущества

        • Бак для чистящего средства
        • Вертикальная конструкция
        • Малый вес - всего 8.8 кг
        • Интегрированный фильтр тонкой очистки