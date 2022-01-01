Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116
Арт. Х103687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.8
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Габариты, мм
|308x336x860
- Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116 предназначена для частого использования, например, для помывки автомобиля, чистки бассейна или садовой дорожки. Для повышения надежности и увеличения продолжительности срока службы на входе аппарата установлен фильтр тонкой очистки, который предотвращает попадание в механизм твердых включений (например, песка). Благодаря большим колесам и рукоятке мойку легко перевозить. Производительность составляет 420 л/ч.
Преимущества
- Бак для чистящего средства
- Вертикальная конструкция
- Малый вес - всего 8.8 кг
- Интегрированный фильтр тонкой очистки