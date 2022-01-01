Преимущества

Бак для чистящего средства

Вертикальная конструкция

Малый вес - всего 8.8 кг

Интегрированный фильтр тонкой очистки





Мойка высокого давления Karcher K 3.75 1.950-116 предназначена для частого использования, например, для помывки автомобиля, чистки бассейна или садовой дорожки. Для повышения надежности и увеличения продолжительности срока службы на входе аппарата установлен фильтр тонкой очистки, который предотвращает попадание в механизм твердых включений (например, песка). Благодаря большим колесам и рукоятке мойку легко перевозить. Производительность составляет 420 л/ч.