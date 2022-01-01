Мойка высокого давления Champion HP 1120
Арт. Х103206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.88
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Габариты, мм
|360x250x340
- Мойка CHAMPION HP 1120 - легкая и компактная - предназначена для использования в условиях отсутствия источника питания. Это становится возможным при подключении имеющейся у мойки вилки к прикуривателю в автомобиле. Потребляемая мощность составляет 120 Вт. Может работать при напряжении 12 В.
Преимущества
- Легкий вес - 3.6 кг
- Длина электрокабеля - 3.5 м
- Расход воды составляет 3.5 л/мин.
- Длина шланга высокого давления - 7 м