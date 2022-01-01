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Мойка высокого давления Champion HP 1120
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP 1120
    Арт. Х103206
    Мойка высокого давления Champion HP 1120
    Мойка высокого давления Champion HP 1120
    Мойка высокого давления Champion HP 1120
    Мойка высокого давления Champion HP 1120
    Мойка высокого давления Champion HP 1120
      Мойка высокого давления Champion HP 1120
      Мойка высокого давления Champion HP 1120
      Мойка высокого давления Champion HP 1120
      Мойка высокого давления Champion HP 1120
      Мойка высокого давления Champion HP 1120

      Мойка высокого давления Champion HP 1120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103206

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.88
      Габариты, мм
      		360x250x340
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка CHAMPION HP 1120 - легкая и компактная - предназначена для использования в условиях отсутствия источника питания. Это становится возможным при подключении имеющейся у мойки вилки к прикуривателю в автомобиле. Потребляемая мощность составляет 120 Вт. Может работать при напряжении 12 В.

        Преимущества

        • Легкий вес - 3.6 кг
        • Длина электрокабеля - 3.5 м
        • Расход воды составляет 3.5 л/мин.
        • Длина шланга высокого давления - 7 м