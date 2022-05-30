Мойка высокого давления Champion HP5190

Преимущества

Синхронный двигатель мощностью 1900 Вт

Встроенная емкость для моющего средства

Простота в обслуживании

Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации

Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования

Для транспортировки мойки Champion HP5190 предусмотрены колеса и удобная ручка

Мойка Champion HP5190 - компактная модель, способная работать в режиме самовсасывания. Подходит для эксплуатации на даче для очистки загрязненных поверхностей. Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены кронштейны для кабеля и шланга.