Мойка высокого давления Champion HP5190
Арт. Ю00000021247
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|8.2
|
Габариты, мм
|320x320x800
- Мойка Champion HP5190 - компактная модель, способная работать в режиме самовсасывания. Подходит для эксплуатации на даче для очистки загрязненных поверхностей. Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены кронштейны для кабеля и шланга.
Преимущества
- Синхронный двигатель мощностью 1900 Вт
- Встроенная емкость для моющего средства
- Простота в обслуживании
- Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
- Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
- Для транспортировки мойки Champion HP5190 предусмотрены колеса и удобная ручка