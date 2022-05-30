Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мойка высокого давления Champion HP5190
5.0
3
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Champion HP5190
    Арт. Ю00000021247
    5.0
    3
    Мойка высокого давления Champion HP5190
    Мойка высокого давления Champion HP5190
      Мойка высокого давления Champion HP5190
      Мойка высокого давления Champion HP5190

      Мойка высокого давления Champion HP5190

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021247
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8.2
      Габариты, мм
      		320x320x800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка Champion HP5190 - компактная модель, способная работать в режиме самовсасывания. Подходит для эксплуатации на даче для очистки загрязненных поверхностей. Для дополнительного удобства при хранении агрегата предусмотрены кронштейны для кабеля и шланга.

        Преимущества

        • Синхронный двигатель мощностью 1900 Вт
        • Встроенная емкость для моющего средства
        • Простота в обслуживании
        • Низкий уровень шума и длительный срок эксплуатации
        • Корпус выполнен из пластмассы для безопасности во время использования
        • Для транспортировки мойки Champion HP5190 предусмотрены колеса и удобная ручка