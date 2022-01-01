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Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C 1.514-101
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C 1.514-101
    Арт. Х103302
    Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C 1.514-101

      Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C 1.514-101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103302

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		27.34
      Габариты, мм
      		375x360x925
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мобильный аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 5/12 C 1.514-101 - профессиональное устройство для интенсивной ежедневной эксплуатации. Основная область применения - мойка различной техники, дворовых территорий, фасадов зданий. Производительность (500 л/ч) и высокое рабочее давление (120 бар) обеспечивают быстрое и эффективное удаление сильных загрязнений. Специальная фирменная защита от перекручивания шланга и пистолет удлиненной формы с удобной рукоятью обеспечивают полный комфорт в работе с этим аппаратом.

        Преимущества

        • Система защиты двигателя
        • AVS - запатентованная система защиты от перекручивания шланга
        • Трехпоршневой осевой насос
        • Износостойкие латунные патрубки
        • Вертикальная конструкция корпуса
        • Трехпозиционное сопло для быстрого и удобного изменения вида струи