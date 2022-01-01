Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C 1.514-101

Преимущества

Система защиты двигателя

AVS - запатентованная система защиты от перекручивания шланга

Трехпоршневой осевой насос

Износостойкие латунные патрубки

Вертикальная конструкция корпуса

Трехпозиционное сопло для быстрого и удобного изменения вида струи

Мобильный аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 5/12 C 1.514-101 - профессиональное устройство для интенсивной ежедневной эксплуатации. Основная область применения - мойка различной техники, дворовых территорий, фасадов зданий. Производительность (500 л/ч) и высокое рабочее давление (120 бар) обеспечивают быстрое и эффективное удаление сильных загрязнений. Специальная фирменная защита от перекручивания шланга и пистолет удлиненной формы с удобной рукоятью обеспечивают полный комфорт в работе с этим аппаратом.