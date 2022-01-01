Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C 1.514-101
Арт. Х103302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|27.34
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Габариты, мм
|375x360x925
- Мобильный аппарат высокого давления без нагрева воды Karcher HD 5/12 C 1.514-101 - профессиональное устройство для интенсивной ежедневной эксплуатации. Основная область применения - мойка различной техники, дворовых территорий, фасадов зданий. Производительность (500 л/ч) и высокое рабочее давление (120 бар) обеспечивают быстрое и эффективное удаление сильных загрязнений. Специальная фирменная защита от перекручивания шланга и пистолет удлиненной формы с удобной рукоятью обеспечивают полный комфорт в работе с этим аппаратом.
Преимущества
- Система защиты двигателя
- AVS - запатентованная система защиты от перекручивания шланга
- Трехпоршневой осевой насос
- Износостойкие латунные патрубки
- Вертикальная конструкция корпуса
- Трехпозиционное сопло для быстрого и удобного изменения вида струи