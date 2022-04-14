Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 6080
Арт. X1323154
Характеристики
- Мотопомпа CARVER CGP 6080 01.022.00006 отличается высокой производительностью при небольших размерах. Оснащена мощным мотором. Заключена в металлическую раму для устойчивости. Большой топливный бак обеспечивает длительную работу без перерывов на заправку.
Преимущества
- Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Металлическая рама - защита узлов мотопомпы CARVER CGP 6080 01.022.00006 от повреждений
- Широкая горловина топливного бака
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов, с последующим отключением 15-20 мин
- Топливо: бензин: АИ-92