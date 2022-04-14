Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 6080

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Металлическая рама - защита узлов мотопомпы CARVER CGP 6080 01.022.00006 от повреждений

Широкая горловина топливного бака

Простота в эксплуатации и обслуживании

Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов, с последующим отключением 15-20 мин

Топливо: бензин: АИ-92

Мотопомпа CARVER CGP 6080 01.022.00006 отличается высокой производительностью при небольших размерах. Оснащена мощным мотором. Заключена в металлическую раму для устойчивости. Большой топливный бак обеспечивает длительную работу без перерывов на заправку.