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Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 6080
4.5
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 6080
    Арт. X1323154
    4.5
    2
    Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 6080

      Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 6080

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323154
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Carver
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Переносная
      		Нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CARVER CGP 6080 01.022.00006 отличается высокой производительностью при небольших размерах. Оснащена мощным мотором. Заключена в металлическую раму для устойчивости. Большой топливный бак обеспечивает длительную работу без перерывов на заправку.

        Преимущества

        • Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
        • Металлическая рама - защита узлов мотопомпы CARVER CGP 6080 01.022.00006 от повреждений
        • Широкая горловина топливного бака
        • Простота в эксплуатации и обслуживании
        • Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов, с последующим отключением 15-20 мин
        • Топливо: бензин: АИ-92