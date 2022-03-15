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Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000
5.0
2
Найти аналог
Панели для смыва унитаза
    Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000
    Арт. X169109010102
    5.0
    2
    Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000
    Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000
      Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000
      Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000

      Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169109010102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grohe
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		накладная панель
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Панель смыва GROHE (Грох) Nova Cosmopolitan станет идеальным завершающим штрихом в дизайне любой современной туалетной комнаты. Ее размер составляет 156 x 197 x 10 мм, а ослепительная хромовая поверхность GROHE StarLight надежна и ее легко чистить.

        Преимущества

        • Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
        • Панель экологична