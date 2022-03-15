Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000
Арт. X169109010102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|накладная панель
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Цвет
|хром
- Панель смыва GROHE (Грох) Nova Cosmopolitan станет идеальным завершающим штрихом в дизайне любой современной туалетной комнаты. Ее размер составляет 156 x 197 x 10 мм, а ослепительная хромовая поверхность GROHE StarLight надежна и ее легко чистить.
Преимущества
- Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
- Панель экологична