Накладная панель Grohe Nova Cosmopolitan 38765000

Преимущества

Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

Панель экологична

Панель смыва GROHE (Грох) Nova Cosmopolitan станет идеальным завершающим штрихом в дизайне любой современной туалетной комнаты. Ее размер составляет 156 x 197 x 10 мм, а ослепительная хромовая поверхность GROHE StarLight надежна и ее легко чистить.