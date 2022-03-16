Наконечник цельнотянутый Донмет № 2А к горелкам Г2
Арт. 71237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.06
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Материал
|медь
Наконечник цельнотянутый Донмет № 2А к горелкам Г2 - используется для сварки в труднодоступных местах. Толщина свариваемого металла: 1.0-2.0 мм. Применяемый горючий газ: ацетилен. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Позволяет выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах
- Надежность