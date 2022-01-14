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Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
Арт. X16912312
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Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
Арт. X16912312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
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- Насос Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка - аппарат для полива приусадебных участков или огорода. Отличается верхним забором воды, что исключает замутнение воды в источнике. Металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Аппарат в процессе работы не требует обслуживания.
Преимущества
- Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
- Не требует обслуживания
- Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка
- Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
- Насос прост в использовании
- Алюминиевая обмотка двигателя