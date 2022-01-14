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Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
5.0
1
2 899 ₽
3 390 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
Арт. X16912312
5.0
1
Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка
Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка

Насос вибрационный Могилев Ручеек-1, 40 м, верхний забор, алюм. обмотка

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  • -491 ₽
2 899 ₽
3 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16912312
5.0
1

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -491 ₽
2 899 ₽
3 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка - аппарат для полива приусадебных участков или огорода. Отличается верхним забором воды, что исключает замутнение воды в источнике. Металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений. Аппарат в процессе работы не требует обслуживания.

    Преимущества

    • Насос с верхним забором воды - охлаждение электромагнитной системы, защита от перегрузки
    • Не требует обслуживания
    • Отверстия для троса - удобство погружения/поднятия насоса Могилев Ручеёк-1 40 м, коробка
    • Винты на корпусе отвечают герметичности соединения
    • Насос прост в использовании
    • Алюминиевая обмотка двигателя