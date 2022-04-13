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Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип (-20°С, 3,85 л)
5.0
1
Найти аналог
Автохимия
    Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип (-20°С, 3,85 л)
    Арт. X131506278
    5.0
    1
    Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип (-20°С, 3,85 л)

      Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип (-20°С, 3,85 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506278
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Бибип
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель зимний
      Объем, л
      		3.85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип - предназначена для очищения лобового стекла автомобиля от грязи, дорожных реагентов и наледи при температуре до -20ºС. Состав не содержит метанол, безопасен для ЛКП кузова, щеток очистителя и других резиновых, пластиковых или металлических деталей.