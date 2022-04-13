Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип (-20°С, 3,85 л)

Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип - предназначена для очищения лобового стекла автомобиля от грязи, дорожных реагентов и наледи при температуре до -20ºС. Состав не содержит метанол, безопасен для ЛКП кузова, щеток очистителя и других резиновых, пластиковых или металлических деталей.