Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип (-20°С, 3,85 л)
Арт. X131506278
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель зимний
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Объем, л
|3.85
- Незамерзающая жидкость Продукт Автохим БиБип - предназначена для очищения лобового стекла автомобиля от грязи, дорожных реагентов и наледи при температуре до -20ºС. Состав не содержит метанол, безопасен для ЛКП кузова, щеток очистителя и других резиновых, пластиковых или металлических деталей.