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Ножницы ручные рычажные Stalex HS-10
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Ножницы рычажные
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-10
    Арт. stalex_6034
    Ножницы ручные рычажные Stalex HS-10

      Ножницы ручные рычажные Stalex HS-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_6034

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Длина ножа, см
      		25
      Толщина реза, мм
      		6
      Макс. сечение полосы, мм
      		70х6
      Макс. сечение прутка, мм
      		13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы рычажные Stalex серии HS – прочный универсальный резчик для листовой, полосовой стали, а так же круглого прутка. Особенности и преимущества:
        • Станок способен резать круглые заготовки диаметром до 13 мм, листовая сталь толщиной до 6 мм и полосы размером до 70х6 мм.
        • Ножницы оснащены прочным прижимом, регулируемым по высоте и высококачественными режущими ножами.
        • Для резки круглого прутка на верхнем режущем ноже предусмотрено специальное отверстие.