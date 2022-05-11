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Очиститель стекол Grass Clean Glass 147250 (250 мл)
4.3
3
Найти аналог
Очистители стекол
    Очиститель стекол Grass Clean Glass 147250 (250 мл)
    Арт. X131506178
    4.3
    3
    Очиститель стекол Grass Clean Glass 147250 (250 мл)

      Очиститель стекол Grass Clean Glass 147250 (250 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506178
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		средство для мойки стекол
      Объем, л
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Grass Clean Glass 147250 - универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома, изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового оборудования. Придает поверхности антистатический эффект. Не оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без разводов и потеков.