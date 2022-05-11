Очиститель стекол Grass Clean Glass 147250 (250 мл)

Grass Clean Glass 147250 - универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома, изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового оборудования. Придает поверхности антистатический эффект. Не оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без разводов и потеков.





