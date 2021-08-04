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Очиститель стекол Grass Clean Glass 133101, 5 кг
5.0
1
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Очистители стекол
    Очиститель стекол Grass Clean Glass 133101, 5 кг
    Арт. X131506161
    5.0
    1
    Очиститель стекол Grass Clean Glass 133101, 5 кг

      Очиститель стекол Grass Clean Glass 133101, 5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		средство для мойки стекол
      Объем, л
      		5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очиститель стекол Grass Clean Glass 133101, 5 кг - обладает нейтральной щелочной средой (PH=7), что безопасно для пластиковых и хромовых покрытий, а также для кафеля и зеркал. Данное средство позволяет быстро удалить органические (следы насекомых) и неорганические загрязнения (дорожная пыль, нефтяная пленка, смолы), возникающие в процессе эксплуатации транспорта. Очиститель не оставляет разводов, обеспечивает антистатический эффект и естественный блеск. Концентрат готов к применению - достаточно нанести его на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя и протереть сухой фланелью.

        Состав

        • Очищенная вода, поверхностно-активные вещества, спирт изопропиловый, комплексообразователи, ароматизатор.