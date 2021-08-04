Состав

Очищенная вода, поверхностно-активные вещества, спирт изопропиловый, комплексообразователи, ароматизатор.

Очиститель стекол Grass Clean Glass 133101, 5 кг - обладает нейтральной щелочной средой (PH=7), что безопасно для пластиковых и хромовых покрытий, а также для кафеля и зеркал. Данное средство позволяет быстро удалить органические (следы насекомых) и неорганические загрязнения (дорожная пыль, нефтяная пленка, смолы), возникающие в процессе эксплуатации транспорта. Очиститель не оставляет разводов, обеспечивает антистатический эффект и естественный блеск. Концентрат готов к применению - достаточно нанести его на обрабатываемую поверхность с помощью распылителя и протереть сухой фланелью.