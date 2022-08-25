Преимущества

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения

Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний

Двухсторонние винты бесконечного наведения

Высококачественная просветленная оптика

Воздушный компенсатор позволяет быстро стабилизироваться даже при условиях вибрации

Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP56

Горизонтальный круг имеет градуировку 360°

Кнопка фиксации компенсатора

Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира

Оптический нивелир Leica Na320 - качественный и точный прибор. Он помогает выполнить любые, даже самые сложные работы по нивелированию на строительной площадке. Прибор быстро приходит в рабочее состояние за счет пентапризмы, отражающей положение пузырька круглого уровня. Благодаря просветленной оптике достигается отличная видимость даже в неблагоприятную погоду.