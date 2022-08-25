Оптический нивелир Leica NA320
Арт. geototal_707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|300х200х220
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир Leica Na320 - качественный и точный прибор. Он помогает выполнить любые, даже самые сложные работы по нивелированию на строительной площадке. Прибор быстро приходит в рабочее состояние за счет пентапризмы, отражающей положение пузырька круглого уровня. Благодаря просветленной оптике достигается отличная видимость даже в неблагоприятную погоду.
Преимущества
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
- Двухсторонние винты бесконечного наведения
- Высококачественная просветленная оптика
- Воздушный компенсатор позволяет быстро стабилизироваться даже при условиях вибрации
- Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP56
- Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
- Кнопка фиксации компенсатора
- Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира