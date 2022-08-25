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Оптический нивелир Leica NA320
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Leica NA320
    Арт. geototal_707
    5.0
    1
    Оптический нивелир Leica NA320
    Оптический нивелир Leica NA320
    Оптический нивелир Leica NA320
    Оптический нивелир Leica NA320
    Оптический нивелир Leica NA320
    Оптический нивелир Leica NA320
      Оптический нивелир Leica NA320
      Оптический нивелир Leica NA320
      Оптический нивелир Leica NA320
      Оптический нивелир Leica NA320
      Оптический нивелир Leica NA320
      Оптический нивелир Leica NA320

      Оптический нивелир Leica NA320

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_707
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		300х200х220
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир Leica Na320 - качественный и точный прибор. Он помогает выполнить любые, даже самые сложные работы по нивелированию на строительной площадке. Прибор быстро приходит в рабочее состояние за счет пентапризмы, отражающей положение пузырька круглого уровня. Благодаря просветленной оптике достигается отличная видимость даже в неблагоприятную погоду.

        Преимущества

        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
        • Двухсторонние винты бесконечного наведения
        • Высококачественная просветленная оптика
        • Воздушный компенсатор позволяет быстро стабилизироваться даже при условиях вибрации
        • Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP56
        • Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
        • Кнопка фиксации компенсатора
        • Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира