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Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Арт. О00000041941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|36.7
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Габариты, мм
|585х475х583
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- Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C с надежным и производительным асинхронным двигателем подойдет для выполнения самых тяжелых задач. Используется для мойки автомобилей, внедорожников, грузовой, строительной и сельскохозяйственной техники. Ударопрочный пластиковый корпус имеет высокую степень защиты от механических повреждений. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.
Преимущества
- Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
- Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP160-C
- Работает от сети 220 В
- Манометр на корпусе позволяет следить за давлением
- Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия
- Набор фрез в комплекте помогает справляться с различными загрязнениями