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Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
50 740 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Арт. О00000041941
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C
Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C

Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C

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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 788 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000041941

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
36.7
Габариты, мм
585х475х583
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
50 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 788 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C с надежным и производительным асинхронным двигателем подойдет для выполнения самых тяжелых задач. Используется для мойки автомобилей, внедорожников, грузовой, строительной и сельскохозяйственной техники. Ударопрочный пластиковый корпус имеет высокую степень защиты от механических повреждений. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.

    Преимущества

    • Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
    • Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP160-C
    • Работает от сети 220 В
    • Манометр на корпусе позволяет следить за давлением
    • Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия
    • Набор фрез в комплекте помогает справляться с различными загрязнениями