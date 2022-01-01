Преимущества

Колеса для удобства перемещения с одного места на другое

Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP160-C

Работает от сети 220 В

Манометр на корпусе позволяет следить за давлением

Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия

Набор фрез в комплекте помогает справляться с различными загрязнениями

Мойка высокого давления P.I.T. PHP160-C с надежным и производительным асинхронным двигателем подойдет для выполнения самых тяжелых задач. Используется для мойки автомобилей, внедорожников, грузовой, строительной и сельскохозяйственной техники. Ударопрочный пластиковый корпус имеет высокую степень защиты от механических повреждений. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.