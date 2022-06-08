Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)
Арт. X133041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|паста/гель
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Объем, л
|0.3
- Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 - предохраняет наконечник и сопла сварочной горелки MIG от сварочных брызг при полуавтоматической сварке. При нанесении пасты на сопла и наконечник горелки образуется защитный слой, с помощью которого можно избежать налипания расплавленного металла.
Преимущества
- Паста Tip-Dip не имеет запаха, в её составе нет силикона, абразива или сольвента
- Выпускается в алюминиевой банке объемом – 300 мл
- Расход экономичный, хватает на долгое время
- Высокое качество