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Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)
5.0
2
Найти аналог
Антипригарные пасты и спреи для сварки
    Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)
    Арт. X133041
    5.0
    2
    Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)

      Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X133041
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		паста/гель
      Объем, л
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 - предохраняет наконечник и сопла сварочной горелки MIG от сварочных брызг при полуавтоматической сварке. При нанесении пасты на сопла и наконечник горелки образуется защитный слой, с помощью которого можно избежать налипания расплавленного металла.

        Преимущества

        • Паста Tip-Dip не имеет запаха, в её составе нет силикона, абразива или сольвента
        • Выпускается в алюминиевой банке объемом – 300 мл
        • Расход экономичный, хватает на долгое время
        • Высокое качество