Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 (300 мл)

Преимущества

Паста Tip-Dip не имеет запаха, в её составе нет силикона, абразива или сольвента

Выпускается в алюминиевой банке объемом – 300 мл

Расход экономичный, хватает на долгое время

Высокое качество

Антипригарная паста TBi Tip-Dip 392P000102 - предохраняет наконечник и сопла сварочной горелки MIG от сварочных брызг при полуавтоматической сварке. При нанесении пасты на сопла и наконечник горелки образуется защитный слой, с помощью которого можно избежать налипания расплавленного металла.