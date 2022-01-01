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Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215
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Для триммеров
    Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215
    Арт. Ю00000025003
    Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215
    Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215
      Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215
      Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215

      Катушка триммерная PATRIOT DL-1215 807114215

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025003

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катушка DL-1215 PATRIOT 807114215 применяется в работе с триммерами PATRIOT ET1000 серии 20070369, ET1200 серии 20071400, ELT1000 серии 20070373, Лесник Е-105, Лесник Р-108 серии 20050511, Home Garden EG-1450, EG-1200 серии 20068288, ELG-1000 серии 20068264. Предназначена для скоса травы и тонких сорняков. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю.