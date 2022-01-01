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Пена для очистки обивки Liqui Moly 7586 (0.3 л)
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Очистители
    Пена для очистки обивки Liqui Moly 7586 (0.3 л)
    Арт. X13204176
    Пена для очистки обивки Liqui Moly 7586 (0.3 л)

      Пена для очистки обивки Liqui Moly 7586 (0.3 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13204176

      Характеристики

      Производитель
      		Liqui Moly
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		очиститель салона
      Объем, л
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пена для очистки обивки Liqui Moly Polster-Schaum-Reiniger 7586 - эффективно удаляет различные загрязнения, даже застарелые или органические пятна, с тканевых деталей интерьера автомобиля: обивки сидений, потолка, подлокотников, велюровых ковриков и т.д. Такое качество достигается благодаря поверхностно активным веществам, входящим в состав пены, которые проникают в структуру загрязнений и разрушают их. Компоненты пены нейтральны к тканям и другим элементам интерьера в салоне.

        Преимущества 

        • Очищает осторожно и интенсивно
        • Освежает потускневшие детали интерьера
        • При очистке не оставляет ореола
        • Простое и удобное применение