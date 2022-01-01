Пена для очистки обивки Liqui Moly 7586 (0.3 л)
Арт. X13204176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|очиститель салона
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Объем, л
|0.3
- Пена для очистки обивки Liqui Moly Polster-Schaum-Reiniger 7586 - эффективно удаляет различные загрязнения, даже застарелые или органические пятна, с тканевых деталей интерьера автомобиля: обивки сидений, потолка, подлокотников, велюровых ковриков и т.д. Такое качество достигается благодаря поверхностно активным веществам, входящим в состав пены, которые проникают в структуру загрязнений и разрушают их. Компоненты пены нейтральны к тканям и другим элементам интерьера в салоне.
Преимущества
- Очищает осторожно и интенсивно
- Освежает потускневшие детали интерьера
- При очистке не оставляет ореола
- Простое и удобное применение