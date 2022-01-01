Пена для очистки обивки Liqui Moly 7586 (0.3 л)

Преимущества

Очищает осторожно и интенсивно

Освежает потускневшие детали интерьера

При очистке не оставляет ореола

Простое и удобное применение

Пена для очистки обивки Liqui Moly Polster-Schaum-Reiniger 7586 - эффективно удаляет различные загрязнения, даже застарелые или органические пятна, с тканевых деталей интерьера автомобиля: обивки сидений, потолка, подлокотников, велюровых ковриков и т.д. Такое качество достигается благодаря поверхностно активным веществам, входящим в состав пены, которые проникают в структуру загрязнений и разрушают их. Компоненты пены нейтральны к тканям и другим элементам интерьера в салоне.