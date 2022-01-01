- Персональная скидка
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Арт. О00000008562
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
Похожие товары с Степень защиты
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Сварочный полуавтомат с выносным подающим механизмом ПТК ПРОФИ MIG 500 - предназначен для промышленной механизированной сварки MIG/MAG в среде защитных газов и их смесях. Наличие функции индуктивности. Применение принципа широтно–импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги. В обновленной линейке аппаратов ПРОФИ увеличено КПД до 85%. Аппараты используют для полуавтоматической сварки в углекислом газе, аргоне или смеси газов. Инверторы могут применяться для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей и сплавов. Аппараты оснащены уникальной системой контроля сварочных динамических характеристик, которая обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва и высокую эффективность сварки.
Преимущества
- Наличие системы контроля сварочных динамических характеристик
- Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
- Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой
- Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
- Наличие кнопки проверки подачи газа на передней панели аппарата
- Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
- Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300)