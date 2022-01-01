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Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
120 190 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Арт. О00000008562
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
  • Персональная скидка
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500
Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500

Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
120 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000008562

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
120 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный полуавтомат с выносным подающим механизмом ПТК ПРОФИ MIG 500 - предназначен для промышленной механизированной сварки MIG/MAG в среде защитных газов и их смесях. Наличие функции индуктивности. Применение принципа широтно–импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги. В обновленной линейке аппаратов ПРОФИ увеличено КПД до 85%. Аппараты используют для полуавтоматической сварки в углекислом газе, аргоне или смеси газов. Инверторы могут применяться для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей и сплавов. Аппараты оснащены уникальной системой контроля сварочных динамических характеристик, которая обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва и высокую эффективность сварки.

    Преимущества

    • Наличие системы контроля сварочных динамических характеристик
    • Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
    • Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой
    • Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
    • Наличие кнопки проверки подачи газа на передней панели аппарата
    • Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
    • Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300)