Сварочный полуавтомат ПТК ПРОФИ MIG 500

Преимущества

Наличие системы контроля сварочных динамических характеристик

Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая

Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой

Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов

Наличие кнопки проверки подачи газа на передней панели аппарата

Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт

Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300)

Сварочный полуавтомат с выносным подающим механизмом ПТК ПРОФИ MIG 500 - предназначен для промышленной механизированной сварки MIG/MAG в среде защитных газов и их смесях. Наличие функции индуктивности. Применение принципа широтно–импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость дуги. В обновленной линейке аппаратов ПРОФИ увеличено КПД до 85%. Аппараты используют для полуавтоматической сварки в углекислом газе, аргоне или смеси газов. Инверторы могут применяться для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей и сплавов. Аппараты оснащены уникальной системой контроля сварочных динамических характеристик, которая обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва и высокую эффективность сварки.