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Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Арт. О00000016355
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
    Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM

      Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000016355

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM 00000032162 имеет высокую мощность и стабильный КПД, который не зависит от выставленной силы тока. Благодаря удобной рукояти и небольшому собственному весу сварочный аппарат легко переносить в пределах рабочей зоны. Конструкция основана на IGBT-транзисторах, которые преобразуют стандартный переменный ток в постоянный с повышением частоты. Прочный корпус и защитная автоматика повышают удобство эксплуатации сварочного аппарата.

        Преимущества

        • Современный сварочный цифровой полуавтомат для сварки в среде защитных газов с синергетикой. Синергетические настройки управления сварочным процессом позволяют выбирать оптимальные параметры сварочного тока, длины дуги и индуктивности. При этом учитывается вид и состав защитного газа
        • Наличие режима MIG сварки в углекислом газе MIG/CO2 и в сварочной смеси Ar/СО2 MIG/MIX
        • Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов работы сварочной горелки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
        • Дополнительная функция аргонодуговой сварки LIFT TIG. Позволяет использовать вольфрамовые электроды диаметром от 1,0 до 4,0 мм
        • Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм
        • В режиме MMA присутствует функция ограничения напряжения холостого хода. VRD снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы
        • Цифровая индикация позволяет производить точную настройку параметров
        • Функция термозащиты с индикацией перегрева