Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM
Арт. О00000016355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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- Аппарат полуавтоматической сварки ПТК RILON MIG 200 GDM 00000032162 имеет высокую мощность и стабильный КПД, который не зависит от выставленной силы тока. Благодаря удобной рукояти и небольшому собственному весу сварочный аппарат легко переносить в пределах рабочей зоны. Конструкция основана на IGBT-транзисторах, которые преобразуют стандартный переменный ток в постоянный с повышением частоты. Прочный корпус и защитная автоматика повышают удобство эксплуатации сварочного аппарата.
Преимущества
- Современный сварочный цифровой полуавтомат для сварки в среде защитных газов с синергетикой. Синергетические настройки управления сварочным процессом позволяют выбирать оптимальные параметры сварочного тока, длины дуги и индуктивности. При этом учитывается вид и состав защитного газа
- Наличие режима MIG сварки в углекислом газе MIG/CO2 и в сварочной смеси Ar/СО2 MIG/MIX
- Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов работы сварочной горелки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
- Дополнительная функция аргонодуговой сварки LIFT TIG. Позволяет использовать вольфрамовые электроды диаметром от 1,0 до 4,0 мм
- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм
- В режиме MMA присутствует функция ограничения напряжения холостого хода. VRD снижает холостой ход источника при замыкании сети для безопасной работы
- Цифровая индикация позволяет производить точную настройку параметров
- Функция термозащиты с индикацией перегрева