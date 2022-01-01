Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16

Преимущества

Наличие регулируемой функции индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая

Наличие двух цифровых дисплеев для контроля параметров сварки — дисплей сварочного тока и напряжения дуги

Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой

На передней панели размещена кнопка холостого прогона проволоки

Металлический механизм подачи проволоки. В аппарат можно установить катушку с проволокой весом 5 и 1 кг

Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 4,0 мм

Высокий КПД и малый уровень потребления электроэнергии

Плавная регулировка сварочного тока

Эффективная система охлаждения

Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева

ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для полуавтоматической сварки. Инверторы позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Полуавтоматы МАСТЕР MIG 200 F16 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивают стабильность дуги при сварке металлических изделий.