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Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
25 109 ₽
25 110 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Арт. О00000034669
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
  • Персональная скидка
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16

Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16

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  • -1 ₽
25 109 ₽
25 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034669

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 ₽
25 109 ₽
25 110 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для полуавтоматической сварки. Инверторы позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Полуавтоматы МАСТЕР MIG 200 F16 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивают стабильность дуги при сварке металлических изделий.

    Преимущества

    • Наличие регулируемой функции индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
    • Наличие двух цифровых дисплеев для контроля параметров сварки — дисплей сварочного тока и напряжения дуги
    • Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой
    • На передней панели размещена кнопка холостого прогона проволоки
    • Металлический механизм подачи проволоки. В аппарат можно установить катушку с проволокой весом 5 и 1 кг
    • Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 4,0 мм
    • Высокий КПД и малый уровень потребления электроэнергии
    • Плавная регулировка сварочного тока
    • Эффективная система охлаждения
    • Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева