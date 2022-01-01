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Аппарат полуавтоматической сварки ПТК Мастер MIG 200 F16
Арт. О00000034669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Холостой прогон проволоки
|Да
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Сварка алюминия
|Нет
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- ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — новая линейка аппаратов серии МАСТЕР для полуавтоматической сварки. Инверторы позволяют производить сварку постоянным током, используя IGBT транзисторы, за счет чего достигается стабильная и эффективная работа. Технология позволила увеличить КПД инверторов до 80% и обеспечить высокую удельную мощность. Полуавтоматы МАСТЕР MIG 200 F16 имеют компактную форму и малый вес, но это не сказывается на их технических характеристиках. При работе обеспечивают стабильность дуги при сварке металлических изделий.
Преимущества
- Наличие регулируемой функции индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
- Наличие двух цифровых дисплеев для контроля параметров сварки — дисплей сварочного тока и напряжения дуги
- Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой
- На передней панели размещена кнопка холостого прогона проволоки
- Металлический механизм подачи проволоки. В аппарат можно установить катушку с проволокой весом 5 и 1 кг
- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 4,0 мм
- Высокий КПД и малый уровень потребления электроэнергии
- Плавная регулировка сварочного тока
- Эффективная система охлаждения
- Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева