Радиатор биметаллический Lammin ECO 500-80, 10 секций
Арт. X16912757245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2
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Вес, кг
|13.21
- В конструкции прибора комбинируются алюминиевый корпус и стальные трубы. Благодаря этому радиатор защищен от перепадов температуры и давления, а корпус защищен от ржавчины. Корпус биметаллических радиаторов выполнен из алюминия — металла, обладающего высоким коэффициентом теплопроводности и малой инерционностью. Это делает наши радиаторы отопительными приборами с высокой эффективностью.
Преимущества
- Гарантия от производителя — 7 лет
- Оптимальны в системах центрального отопления
- Качество европейского уровня
- Высокая износостойкость