Радиатор биметаллический Lammin ECO 500-80, 10 секций

Преимущества

Гарантия от производителя — 7 лет

Оптимальны в системах центрального отопления

Качество европейского уровня

Высокая износостойкость

В конструкции прибора комбинируются алюминиевый корпус и стальные трубы. Благодаря этому радиатор защищен от перепадов температуры и давления, а корпус защищен от ржавчины. Корпус биметаллических радиаторов выполнен из алюминия — металла, обладающего высоким коэффициентом теплопроводности и малой инерционностью. Это делает наши радиаторы отопительными приборами с высокой эффективностью.