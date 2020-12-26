Углекислотный регулятор БАМЗ БУО-5 МГ

Преимущества

Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления

Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

Отличается от стандартного БУО-5-4 БАМЗ меньшими габаритными размерами и меньшим весом

Редуктор газовый БАМЗ БУО-5МГ предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ