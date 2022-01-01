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Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
Найти аналог
Углекислые редукторы
    Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
    Арт. 71360
    Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
    Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
    Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
      Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
      Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный
      Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный

      Редуктор БАМЗ БВО-80-4 водородный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71360

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		170х140х155
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор газовый БАМЗ БВО-80-4 предназначен для регулирования, поддержания и формирования необходимого давления, поступающего из баллона во время сварочных работ. Наличие двух манометров обеспечивает контроль давления на входе и в камере рабочего давления. Подсоединяется к газовому баллону и сварочному рукаву для последующей подачи газа к сварочной горелке

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность