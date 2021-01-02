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Универсальный газовый редуктор ДОНМЕТ АР-40/У-30ДМ, уличный
5.0
1
Найти аналог
Аргоновые редукторы
    Универсальный газовый редуктор ДОНМЕТ АР-40/У-30ДМ, уличный
    Арт. 713135
    5.0
    1
    Универсальный газовый редуктор ДОНМЕТ АР-40/У-30ДМ, уличный

      Универсальный газовый редуктор ДОНМЕТ АР-40/У-30ДМ, уличный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 713135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		150х120х140
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный редуктор донмет АР 40 У 30ДМ является универсальным устройством для снижения давления газа, например, аргона или углекислого газа, в баллоне. Также он регулирует количество газообразного вещества при потреблении. Поддержание постоянного ограниченного количества расхода газа важно для питания электрических сварочных установок и других требующих использования газообразных веществ устройств. Этим и занимается стрелочный Донмет АР 40 У 30ДМ, обеспечивая безопасное использование техники и контролируя расход веществ при работе

        Преимущества

        • Универсальный
        • Надежный
        • Безопасный
        • Крепкий