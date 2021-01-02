Универсальный газовый редуктор ДОНМЕТ АР-40/У-30ДМ, уличный

Универсальный редуктор донмет АР 40 У 30ДМ является универсальным устройством для снижения давления газа, например, аргона или углекислого газа, в баллоне. Также он регулирует количество газообразного вещества при потреблении. Поддержание постоянного ограниченного количества расхода газа важно для питания электрических сварочных установок и других требующих использования газообразных веществ устройств. Этим и занимается стрелочный Донмет АР 40 У 30ДМ, обеспечивая безопасное использование техники и контролируя расход веществ при работе

Преимущества