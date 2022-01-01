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Редуктор пропановый БПО-5
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Пропановые редукторы
    Редуктор пропановый БПО-5
    Арт. X130311149
    Редуктор пропановый БПО-5

      Редуктор пропановый БПО-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130311149

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Макс. пропускная способность, м³/ч
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Редуктор БПО-5 баллонный пропановый предназначен для понижения и регулирования давления пропана, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления при питании оборудования газовойсварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки