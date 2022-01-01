Редуктор пропановый БПО-5

Редуктор БПО-5 баллонный пропановый предназначен для понижения и регулирования давления пропана, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления при питании оборудования газовойсварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки