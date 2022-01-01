Редуктор пропановый БПО-5
Арт. X130311149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|полупрофессиональный
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Макс. пропускная способность, м³/ч
|5
- Редуктор БПО-5 баллонный пропановый предназначен для понижения и регулирования давления пропана, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления при питании оборудования газовойсварки, резки, пайки, наплавки, нагрева и других процессов газопламенной обработки