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Регулятор Protherm Instat 6 0020081855, 1555
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Для котлов
    Регулятор Protherm Instat 6 0020081855, 1555
    Арт. X400122112
    Регулятор Protherm Instat 6 0020081855, 1555

      Регулятор Protherm Instat 6 0020081855, 1555

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X400122112

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комнатный регулятор программ Instat 6 Protherm 1555 предназначен для котельного оборудования Протерм. Необходим для расширения функциональных возможностей котельного оборудования за счет программирования режимов работы. С помощью данного устройства можно задавать 6 промежутков времени с соответствующими температурными данными, а также выбирать режим рабочего или выходного дня.
        Использование программного регулятора обеспечивает наиболее оптимальный температурный режим в помещении в зависимости от времени суток, а также сокращает топливные затраты в рабочие дни, когда котельное оборудование работает с минимальной отдачей.

        Преимущества

        • Количество программируемых температур (max) 3
        • Количество диапазонов температуры (max) 6
        • Количество и вид программ: 1 недельная + 1 дневная
        • Работа во время отпуска (max)  99 дней
        • Напряжение питания: батарейки 2×1,5 В
        • Диапазон настраиваемых температур +5...+30 °С
        • Область применения  0-40 °С
        • Класс защиты IP30
        • Вес  210 г
        • Размеры 142х71х32 мм