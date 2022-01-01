Регулятор Protherm Instat 6 0020081855, 1555

Преимущества

Количество программируемых температур (max) 3

Количество диапазонов температуры (max) 6

Количество и вид программ: 1 недельная + 1 дневная

Работа во время отпуска (max) 99 дней

Напряжение питания: батарейки 2×1,5 В

Диапазон настраиваемых температур +5...+30 °С

Область применения 0-40 °С

Класс защиты IP30

Вес 210 г

Размеры 142х71х32 мм

Комнатный регулятор программ Instat 6 Protherm 1555 предназначен для котельного оборудования Протерм. Необходим для расширения функциональных возможностей котельного оборудования за счет программирования режимов работы. С помощью данного устройства можно задавать 6 промежутков времени с соответствующими температурными данными, а также выбирать режим рабочего или выходного дня.Использование программного регулятора обеспечивает наиболее оптимальный температурный режим в помещении в зависимости от времени суток, а также сокращает топливные затраты в рабочие дни, когда котельное оборудование работает с минимальной отдачей.