Регулятор Protherm Instat 6 0020081855, 1555

Комнатный регулятор программ Instat 6 Protherm 1555 предназначен для котельного оборудования Протерм. Необходим для расширения функциональных возможностей котельного оборудования за счет программирования режимов работы. С помощью данного устройства можно задавать 6 промежутков времени с соответствующими температурными данными, а также выбирать режим рабочего или выходного дня.
Использование программного регулятора обеспечивает наиболее оптимальный температурный режим в помещении в зависимости от времени суток, а также сокращает топливные затраты в рабочие дни, когда котельное оборудование работает с минимальной отдачей.
Преимущества
- Количество программируемых температур (max) 3
- Количество диапазонов температуры (max) 6
- Количество и вид программ: 1 недельная + 1 дневная
- Работа во время отпуска (max) 99 дней
- Напряжение питания: батарейки 2×1,5 В
- Диапазон настраиваемых температур +5...+30 °С
- Область применения 0-40 °С
- Класс защиты IP30
- Вес 210 г
- Размеры 142х71х32 мм