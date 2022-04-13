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Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
5.0
2
Найти аналог
Для котлов
    Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
    Арт. X169122134
    5.0
    2
    Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
    Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
    Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
    Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
      Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
      Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
      Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083
      Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083

      Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169122134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) предназначен для котельного оборудования Protherm и используется для поддержания заданной температуры отапливаемого помещения. Совместим с котлами ПАНТЕРА и настенными конденсационными котлами ЛЕВ. Особенности и преимущества:
        • Интерфейс передачи данных стандарта eBUS.
        • Температурные режимы "Комфорт" или "Эко".
        • Возможность выбора кривой отопления.
        • Возможность режима модуляции.
        • Программирование на 24 часа или на 7 дней.
        • Защита от замерзания.
        • Функция "Отпуск".
        • Проводная связь с котлом.