Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083

Интерфейс передачи данных стандарта eBUS.

Температурные режимы "Комфорт" или "Эко".

Возможность выбора кривой отопления.

Возможность режима модуляции.

Программирование на 24 часа или на 7 дней.

Защита от замерзания.

Функция "Отпуск".

Проводная связь с котлом.

Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) предназначен для котельного оборудования Protherm и используется для поддержания заданной температуры отапливаемого помещения. Совместим с котлами ПАНТЕРА и настенными конденсационными котлами ЛЕВ. Особенности и преимущества: