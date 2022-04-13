Комнатный регулятор Protherm THERMOLINK P (eBUS) 0020118083

Комнатный регулятор THERMOLINK P(eBUS) предназначен для котельного оборудования Protherm и используется для поддержания заданной температуры отапливаемого помещения. Совместим с котлами ПАНТЕРА и настенными конденсационными котлами ЛЕВ. Особенности и преимущества:
- Интерфейс передачи данных стандарта eBUS.
- Температурные режимы "Комфорт" или "Эко".
- Возможность выбора кривой отопления.
- Возможность режима модуляции.
- Программирование на 24 часа или на 7 дней.
- Защита от замерзания.
- Функция "Отпуск".
- Проводная связь с котлом.