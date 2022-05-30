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Реле давления Extra РДС-30
4.7
3
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Реле давления Extra РДС-30
    Арт. Ю00000020674
    4.7
    3
    Реле давления Extra РДС-30

      Реле давления Extra РДС-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020674
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Extra
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • «EXTRA®» Акваконтроль РДС (реле давления воды для насоса стрелочное) - удобный прибор, функционально заменяющий стандартное электромеханическое реле давления и манометр. Пороговые значения включения и выключения насоса визуально устанавливаются с помощью регулировочных винтов и разноцветных стрелочных указателей (маркеров), что дает возможность легко зафиксировать пороги включения и выключения насоса, а встроенный манометр позволяет контролировать текущее давление в системе водоснабжения. Реле снабжено встроенной функцией защиты насоса от сухого хода.