Реле давления Extra РДС-30

«EXTRA®» Акваконтроль РДС (реле давления воды для насоса стрелочное) - удобный прибор, функционально заменяющий стандартное электромеханическое реле давления и манометр. Пороговые значения включения и выключения насоса визуально устанавливаются с помощью регулировочных винтов и разноцветных стрелочных указателей (маркеров), что дает возможность легко зафиксировать пороги включения и выключения насоса, а встроенный манометр позволяет контролировать текущее давление в системе водоснабжения. Реле снабжено встроенной функцией защиты насоса от сухого хода.