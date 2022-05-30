Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ

регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар

регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар

регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар

защита системы от разрыва трубопроводов (когда давление не достигает установленного нижнего порога)

защита системы от утечки (когда давление не достигает установленного верхнего порога)

защита от частого включения насоса

режим «Полив» (расход воды без защиты от разрыва трубопроводов и утечки)

«EXTRA® Акваконтроль РДЭ» (реле давления воды для насоса электронное) на базе пьезорезистивного тензорного датчика давления - современный электронно-цифровой прибор для управления насосом в системе водоснабжения. РДЭ является более продвинутым и надёжным решением для управления насосом по сравнению с «Акваконтроль РДС» и предлагает существенно увеличенный набор функций:Программа полностью русифицирована и имеет интуитивно понятное меню. РДЭ сохраняет все настройки при перебоях сетевого напряжения. РДЭ снабжаются штуцером G1/2" для подключения в водопроводную систему. РДЭ также снабжены сетевым шнуром длиной 1,5 м с залитой вилкой и герметичной розеткой для подключения насоса без подсоединения дополнительных проводов. Корпус РДЭ влагозащтщен, что позволяет использовать его на открытом воздухе при соответствующей защите точек подключения прибора к сети и насосу.