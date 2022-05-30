Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ
Арт. Ю00000020673
Характеристики
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Производитель
|Extra
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Габариты, мм
|140x120x120
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Вес, кг
|1
- «EXTRA® Акваконтроль РДЭ» (реле давления воды для насоса электронное) на базе пьезорезистивного тензорного датчика давления - современный электронно-цифровой прибор для управления насосом в системе водоснабжения. РДЭ является более продвинутым и надёжным решением для управления насосом по сравнению с «Акваконтроль РДС» и предлагает существенно увеличенный набор функций:
- регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар
- регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар
- регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар
- защита системы от разрыва трубопроводов (когда давление не достигает установленного нижнего порога)
- защита системы от утечки (когда давление не достигает установленного верхнего порога)
- защита от частого включения насоса
- режим «Полив» (расход воды без защиты от разрыва трубопроводов и утечки)