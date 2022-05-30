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Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ
5.0
3
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ
    Арт. Ю00000020673
    5.0
    3
    Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ
    Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ
      Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ
      Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ

      Реле давления Extra Акваконтроль РДЭ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020673
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Extra
      Габариты, мм
      		140x120x120
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • «EXTRA® Акваконтроль РДЭ» (реле давления воды для насоса электронное) на базе пьезорезистивного тензорного датчика давления - современный электронно-цифровой прибор для управления насосом в системе водоснабжения. РДЭ является более продвинутым и надёжным решением для управления насосом по сравнению с «Акваконтроль РДС» и предлагает существенно увеличенный набор функций:
        • регулирование давления включения насоса от 0,5 до 6,0 бар
        • регулирование давления выключения насоса от 0,8 до 9,9 бар
        • регулирование давления сухого хода от 0,1 до 1,5 бар
        • защита системы от разрыва трубопроводов (когда давление не достигает установленного нижнего порога)
        • защита системы от утечки (когда давление не достигает установленного верхнего порога)
        • защита от частого включения насоса
        • режим «Полив» (расход воды без защиты от разрыва трубопроводов и утечки)
        Программа полностью русифицирована и имеет интуитивно понятное меню. РДЭ сохраняет все настройки при перебоях сетевого напряжения. РДЭ снабжаются штуцером G1/2" для подключения в водопроводную систему. РДЭ также снабжены сетевым шнуром длиной 1,5 м с залитой вилкой и герметичной розеткой для подключения насоса без подсоединения дополнительных проводов. Корпус РДЭ влагозащтщен, что позволяет использовать его на открытом воздухе при соответствующей защите точек подключения прибора к сети и насосу.