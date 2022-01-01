Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
Арт. О00000028954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|ремень для триммера
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Вес, кг
|0.15
- Ремень наплечный ВТ-00 ранец с мягкой накладкой Rezer 03.011.00048 для бензокос и электротриммеров предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы. Подходит для профессионального использования на больших территориях.
Преимущества
- Быстрозастегивающаяся клипса
- Мягкая накладка на плечевых ремнях
- Защита бедра
- Быстросъемный механизм крепления инструмента
- Увеличенные мягкие накладки на плечевых ремнях
- Усиленные плечевые ремни
- Эргономичная жесткая поддержка спины