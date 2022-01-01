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Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
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Ремни для триммеров
    Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
    Арт. О00000028954
    Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
    Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
    Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
      Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
      Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой
      Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой

      Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028954

      Характеристики

      Производитель
      		Rezer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		ремень для триммера
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ремень наплечный ВТ-00 ранец с мягкой накладкой Rezer 03.011.00048 для бензокос и электротриммеров предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы. Подходит для профессионального использования на больших территориях.

        Преимущества

        • Быстрозастегивающаяся клипса
        • Мягкая накладка на плечевых ремнях
        • Защита бедра
        • Быстросъемный механизм крепления инструмента
        • Увеличенные мягкие накладки на плечевых ремнях
        • Усиленные плечевые ремни
        • Эргономичная жесткая поддержка спины