Ремень наплечный Rezer ВТ-00 ранец с мягкой накладкой

Преимущества

Быстрозастегивающаяся клипса

Мягкая накладка на плечевых ремнях

Защита бедра

Быстросъемный механизм крепления инструмента

Увеличенные мягкие накладки на плечевых ремнях

Усиленные плечевые ремни

Эргономичная жесткая поддержка спины

Ремень наплечный ВТ-00 ранец с мягкой накладкой Rezer 03.011.00048 для бензокос и электротриммеров предназначен для равномерного распределения нагрузки на плечевой пояс пользователя во время работы. Подходит для профессионального использования на больших территориях.