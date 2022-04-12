Щетка-скребок для снега AVS Колибри SV3184
Арт. X13241035
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Назначение
|для автомобиля
|
Наличие скребка
|Да
- Щетка-скребок "Колибри", SV3184МИКС - щетка-скребок для авто - удобная и практичная, предназначена для ухода за автомобилем в зимнее время. С помощью качественной щетины легко и просто убирать снег, а скребок помогает убрать наледь со стеклянных поверхностей.
Преимущества
- Надежность
- Высокая прочность