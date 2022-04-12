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Щетка-скребок для снега AVS Колибри SV3184
4.5
2
Найти аналог
Щётки и скребки
    Щетка-скребок для снега AVS Колибри SV3184
    Арт. X13241035
    4.5
    2
    Щетка-скребок для снега AVS Колибри SV3184

      Щетка-скребок для снега AVS Колибри SV3184

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241035
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка-скребок "Колибри", SV3184МИКС - щетка-скребок для авто - удобная и практичная, предназначена для ухода за автомобилем в зимнее время. С помощью качественной щетины легко и просто убирать снег, а скребок помогает убрать наледь со стеклянных поверхностей.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая прочность