Щетка Stels 55297 сметка для снега со скребком 600мм
Арт. X13241017
Характеристики
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Производитель
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Назначение
|для автомобиля
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Наличие скребка
|Да
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Телескопическая ручка
|Нет
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Мягкая ручка
|Нет
- Автомобильная щетка-сметка STELS (Стелс) 55297 предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля. Для более комфортной работы рукоятка щетки оснащена мягкой неопреновой вставкой. Специальное отверстие для подвеса, расположенное на скребке, упростит хранение инструмента.Технические характеристики:Телескопическая рукоятканетТипАвтомобильныеДлина, мм600