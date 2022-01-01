Щетка Stels 55297 сметка для снега со скребком 600мм

Автомобильная щетка-сметка STELS (Стелс) 55297 предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля. Для более комфортной работы рукоятка щетки оснащена мягкой неопреновой вставкой. Специальное отверстие для подвеса, расположенное на скребке, упростит хранение инструмента.Технические характеристики:Телескопическая рукоятканетТипАвтомобильныеДлина, мм600