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Щетка Stels 55297 сметка для снега со скребком 600мм
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Щётки и скребки
    Щетка Stels 55297 сметка для снега со скребком 600мм
    Арт. X13241017
    Щетка Stels 55297 сметка для снега со скребком 600мм

      Щетка Stels 55297 сметка для снега со скребком 600мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13241017

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Назначение
      		для автомобиля
      Наличие скребка
      		Да
      Телескопическая ручка
      		Нет
      Мягкая ручка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автомобильная щетка-сметка STELS (Стелс) 55297 предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля. Для более комфортной работы рукоятка щетки оснащена мягкой неопреновой вставкой. Специальное отверстие для подвеса, расположенное на скребке, упростит хранение инструмента.Технические характеристики:Телескопическая рукоятканетТипАвтомобильныеДлина, мм600